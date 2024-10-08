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Иван Поддубный — История богатыря, достойная приключенческого романа

Иван Поддубный — История богатыря, достойная приключенческого романа

История жизни Ивана Поддубного настолько необычна, что многие сомневаются в ее достоверности. Этот человек, в котором сочеталась сила Геркулеса и простодушие ребенка, родился в Российской империи, завоевал все возможные титулы у себя на родине, в Европе и Америке, а в конце жизни стал заслуженным мастером СССР.

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