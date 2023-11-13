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Генерал Бужинский объяснил резкое сокращение западных наёмников на Украине

Генерал Бужинский объяснил резкое сокращение западных наёмников на Украине

Характер военных действий на Украине не способствует притоку иностранцев в ряды ВСУ. В этом убежден бывший замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.

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