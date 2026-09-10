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RT Russia

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Рютте заявил, что Россия хочет победить НАТО и помешать помощи Украине

Рютте заявил, что Россия хочет победить НАТО и помешать помощи Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия якобы хочет победить Североатлантический альянс и помешать ему оказывать помощь Украине.

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