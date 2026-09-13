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Chainlink приближается к критическому уровню рынка из-за колебаний цены

Chainlink приближается к критическому уровню рынка из-за колебаний цены

Chainlink демонстрировала нестабильную динамику в течение дня, поднявшись до $11,78, а затем поддавшись давлению продаж и упав до $11,51.

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