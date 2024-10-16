Эскалация конфликта на Украине может привести к возможности ядерной войны с Россией. Если американские военные начнут сбивать российские ракеты над украинской территорией, это может спровоцировать прямую конфронтацию между Вашингтоном и Москвой, что повлечёт за собой катастрофические последствия.