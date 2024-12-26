В Карелии подведены итоги работы в сфере развития малого и среднего предпринимательства

18 декабря состоялось заседание Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Республике Карелия с участием представителей Правительства Республики Карелия, Уполномоченного по защите прав предпринимателей, общественных организаций и бизнес-сообщества.
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