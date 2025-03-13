Лукашенко: в Белоруссии и России есть всё для того, чтобы нормально жить, а на Украине ничего нет, и Европа им не поможет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что США нажали на Украину в вопросе прекращения огня, потому что понимали, что нажать на Россию не получится.
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