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Царьград

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Авария в Амурской области: Грузовой поезд сошёл с рельсов и столкнулся со встречным составом

Авария в Амурской области: Грузовой поезд сошёл с рельсов и столкнулся со встречным составом

В Амурской области произошел сход вагонов грузового поезда и столкновение со встречным составом.Инцидент произошел 15 марта на перегоне Чалганы — Ушумун Забайкальской железной дороги.

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