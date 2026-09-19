Капитана сборной Швейцарии Джаку заподозрили в использовании поддельного COVID-сертификата

Капитан сборной Швейцарии Гранит Джака стал фигурантом расследования по подозрению в использовании поддельного сертификата о вакцинации от COVID-19, сообщает Blick со ссылкой на прокуратуру Люцерна.
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