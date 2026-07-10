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Орловские новости

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РГРТУ приглашает абитуриентов из Орловской области

РГРТУ приглашает абитуриентов из Орловской области

Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина продолжает приемную кампанию и приглашает выпускников школ Орловской области получить образование в одном из ведущих технических вузов Центральной России.

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