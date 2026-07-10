РГРТУ приглашает абитуриентов из Орловской области

Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина продолжает приемную кампанию и приглашает выпускников школ Орловской области получить образование в одном из ведущих технических вузов Центральной России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии