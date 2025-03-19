От 90 до 200 рублей! Парковка в центре Краснодара станет роскошью

Согласно новым постановлениям администрации, тарифы за час парковки составят: - **Зона № 1** — 90 рублей - **Зона № 2** — 80 рублей - **Зона № 3** — 70 рублей - **Зона № 4** — 60 рублей - **Зона № 5 (Привокзальная площадь)** — 200 рублей Ранее стоимость варьировалась от 30 до 60 рублей в час, но теперь краснодарцам придется платить в два раза больше.