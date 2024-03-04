Расписание ретроградных планет на 2024 год Дракона Елена ГалицкаяВ 2024 году нас ожидают несколько периодов задом наперед для различных планет, и мы уже можем планировать свои шаги в соответствии с этими астрологическими событиями, сообщают журналисты сайта ftimes.