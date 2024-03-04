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Расписание ретроградных планет на 2024 год Дракона

Расписание ретроградных планет на 2024 год Дракона

Расписание ретроградных планет на 2024 год Дракона Елена ГалицкаяВ 2024 году нас ожидают несколько периодов задом наперед для различных планет, и мы уже можем планировать свои шаги в соответствии с этими астрологическими событиями, сообщают журналисты сайта ftimes.

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