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Месси – лучший футболист на ЧМ по версии The Athletic, Мбаппе – 2-й, Беллингем – 3-й, Кейн – 4-й, Винисиус – 9-й

The Athletic представил обновленный рейтинг лучших игроков, выступающих на текущем чемпионате мира. На первой позиции располагается форвард сборной Аргентины Лионель Месси.

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