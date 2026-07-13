Месси – лучший футболист на ЧМ по версии The Athletic, Мбаппе – 2-й, Беллингем – 3-й, Кейн – 4-й, Винисиус – 9-й

The Athletic представил обновленный рейтинг лучших игроков, выступающих на текущем чемпионате мира. На первой позиции располагается форвард сборной Аргентины Лионель Месси.
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