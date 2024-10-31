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Дроны ВСУ предприняли попытку атаки порта Бердянска

Дроны ВСУ предприняли попытку атаки порта Бердянска

Бердянск оказался под массированной атакой ударных дронов ВСУ.Председатель комиссии Общественной палаты, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил об атаке дронов ВСУ на Бердянск.

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