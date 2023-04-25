Простота и удобство: фанаты РПЛ присоединяются к сообществу Fan ID

Все больше фанатов Российской Футбольной Премьер-лиги присоединяются к сообществу Fan ID. Так называемый паспорт болельщика дает возможность свободно посещать футбольные матчи, а оформить документ можно дистанционно всего за несколько минут.
Все больше фанатов Российской Футбольной Премьер-лиги присоединяются к сообществу Fan ID. Так называемый паспорт болельщика дает возможность свободно посещать футбольные матчи, а оформить документ можно дистанционно всего за несколько минут.
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