Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 408 подписчиков

Узбекистан ведёт переговоры с Россией и Казахстаном о начислении мигрантам пенсий

Узбекистан ведёт переговоры с Россией и Казахстаном о начислении мигрантам пенсий

Изображение сгенерировано нейросетью Алиса Власти Узбекистана ведут переговоры с Россией, Казахстаном и рядом других государств о взаимном признании трудового стажа мигрантов и начислении пенсионных выплат за периоды работы за рубежом.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя