Узбекистан ведёт переговоры с Россией и Казахстаном о начислении мигрантам пенсий

Изображение сгенерировано нейросетью Алиса Власти Узбекистана ведут переговоры с Россией, Казахстаном и рядом других государств о взаимном признании трудового стажа мигрантов и начислении пенсионных выплат за периоды работы за рубежом.
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слуцкий а ты не подумал о русских вернувшихся на родину или ты нас то же считаешь не русскими спустись на землю а не летай в облаках госдумы иди поработай на земле а не в думе штаны протирай