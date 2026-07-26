БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Учителям повысили статус — это проще, чем поднять зарплату

Учителям повысили статус — это проще, чем поднять зарплату

Гарантий в указе хватает. Вопрос, будет ли он работать Людмила Николаева Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Российским педагогам подняли статус.

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Комментарии
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ВЕ
Валентина Евсеева
Учителей станет ещё меньше.
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1 м.