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«Молитва русского народа»

«Молитва русского народа»

Император Александр II и гимн «Боже, царя храни!», издание 1869 г.Преображенский маршПервые песни и мелодии, которые были тождественны государственному гимну, появились в Российском государстве в XVIII столетии.

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