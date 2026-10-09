Вгудок
ГЛАВНАЯЛЕНТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Вгудок

16 подписчиков

Балтийский разворот: экспорт зерна может превысить прошлогодний объём за месяц. Минсельхоз добивается расширения географии субсидируемых перевозок

Балтийский разворот: экспорт зерна может превысить прошлогодний объём за месяц. Минсельхоз добивается расширения географии субсидируемых перевозок

Экспорт российского зерна через порты Балтики в октябре может превысить 1,5 млн тонн — столько же было отгружено за весь прошлый сельхозсезон (июль 2025 — июнь 2026 года).

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым