Балтийский разворот: экспорт зерна может превысить прошлогодний объём за месяц. Минсельхоз добивается расширения географии субсидируемых перевозок

Экспорт российского зерна через порты Балтики в октябре может превысить 1,5 млн тонн — столько же было отгружено за весь прошлый сельхозсезон (июль 2025 — июнь 2026 года).
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