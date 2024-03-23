Теракт в Крокус Сити Холле напомнил о бойне в парижском концертном зале "Батаклан"

В 2015 году террористы атаковали французскую столицу: 130 погибшихСтрашный террористический акт в Крокус Сити Холле заставляет вспомнить об устроенном в ноябре 2015 года в Париже нападении боевиков на концертный зал "Батаклан".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии