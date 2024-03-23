Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Теракт в Крокус Сити Холле напомнил о бойне в парижском концертном зале "Батаклан"

Теракт в Крокус Сити Холле напомнил о бойне в парижском концертном зале "Батаклан"

В 2015 году террористы атаковали французскую столицу: 130 погибшихСтрашный террористический акт в Крокус Сити Холле заставляет вспомнить об устроенном в ноябре 2015 года в Париже нападении боевиков на концертный зал "Батаклан".

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