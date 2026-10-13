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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Олисе удален на 74-й минуте с «Викингом» – бросил мяч в лицо капитану соперника. Вингер «Баварии» пропустит игру с «Арсеналом»

Майкл Олисе получил две желтые карточки в течение минуты в матче с «Викингом» в общем этапе ЛЧ (3:2, второй тайм).

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