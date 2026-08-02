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"Украина капитулирует". Запад в ужасе от происходящего на СВО: конец близко

"Украина капитулирует". Запад в ужасе от происходящего на СВО: конец близко

"Новая блокада Украины, вероятно, ускорит ее поражение. В этом мало сомнений, поскольку украинская экономика разрушена, а страна зависела от экспорта сырьевых товаров через порт Одессы — пшеницы, кукурузы и всего того, что там выращивают.

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Комментарии
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Анатолий Рябенко
Украина после агонии в момент своей смерти (по заданию НАТО) устроит России пакость, из расчёта хоть не съем но понадкусываю. Генералы России должны это учесть, а не говорить потом нас опять обманули. Евреи на вё способны, что видно из практики жизни.
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