"Украина капитулирует". Запад в ужасе от происходящего на СВО: конец близко

"Новая блокада Украины, вероятно, ускорит ее поражение. В этом мало сомнений, поскольку украинская экономика разрушена, а страна зависела от экспорта сырьевых товаров через порт Одессы — пшеницы, кукурузы и всего того, что там выращивают.
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