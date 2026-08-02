Анатолий Рябенко

Украина после агонии в момент своей смерти (по заданию НАТО) устроит России пакость, из расчёта хоть не съем но понадкусываю. Генералы России должны это учесть, а не говорить потом нас опять обманули. Евреи на вё способны, что видно из практики жизни.