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Небензя: Запад является соучастником преступлений, совершаемых киевской шайкой

Небензя: Запад является соучастником преступлений, совершаемых киевской шайкой

Западная сторона является соучастником преступлений, которые совершает киевская шайка. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, на заседании Совета Безопасности ООН в связи с обстрелом Белгорода Вооруженными силами Украины выступил постоянный представитель России при всемирной организации Василия Небензя.

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