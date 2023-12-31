Западная сторона является соучастником преступлений, которые совершает киевская шайка. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, на заседании Совета Безопасности ООН в связи с обстрелом Белгорода Вооруженными силами Украины выступил постоянный представитель России при всемирной организации Василия Небензя.
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