Врач назвал опасные последствия употребления энергетиков

Регулярное употребление энергетических напитков чревато возникновением серьезных проблем со здоровьем, сообщила заведующая кабинетом врача-педиатра участкового – врач-педиатр детской поликлиники №2 Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) Елена Ряскова .
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