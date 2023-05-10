Патологоанатом подробно рассказал о секретах профессии

Патологоанатом — это не только врач для мёртвых, но и врач для живых. О тонкостях профессии, мифах и стереотипах, самых распространённых причинах смерти, врачебных ошибках, кадровом голоде, молодеющей онкологии, сиамских близнецах и даже потустороннем мире рассказал в интервью ИА PrimaMedia начальник Приморского краевого патологоанатомического бюро, главный внештатный специалист по патологической анатомии министерства здравоохранения Приморского края, исполняющий обязанности заведующего Кафедрой патологической анатомии и судебной медицины Тихоокеанского медицинского университета, кандидт медицинских наук Евгений Коцюрбий.