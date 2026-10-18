Площадь пожара в частном доме в городе Родники составила 48 квадратных метров.В Ивановской области пожарно‑спасательные подразделения 17 октября 11 раз выезжали на тушение техногенных пожаров.
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