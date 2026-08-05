Стоматолог Семёнова: долговечность пломбы зависит не только от материала

Врач стоматолог-терапевт Анастасия Семёнова рассказала, что для жевательных зубов обычно предпочтительны современные светоотверждаемые композиты, позволяющие точно восстановить форму зуба и выдерживать механическую нагрузку.
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