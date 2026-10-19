Ошибочная политика Соединенных Штатов и европейских стран является главным фактором затягивания кризиса на Украине и причиной возникновения других военных конфликтов в мире, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Тегеране .
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