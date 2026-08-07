Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 723 подписчика

Вот так «сюрприз»: Арменка из «Реальных пацанов» баллотируется на выборы в Госдуму

Вот так «сюрприз»: Арменка из «Реальных пацанов» баллотируется на выборы в Госдуму

фото со страницы Армена Бежаняна в ВКонтакте Избирком Пермского края зарегистрировал в качестве кандидата на предстоящих выборах депутатов Госдумы актера Армена Бежаняна, который получил широкую известность после роли Арменки в сериале «Реальные пацаны».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Скиф Туран
Сидит, безвылазно,  в ГД И. Роднина, дававшая клятву правительству США. Сколько секретной информации она слила недругам, одному Богу известно. А сколько депутатов уговорила служить Госдепу, видимо не сощитать. А теперь, продажного армяшку, грабителя и воришку допустил и к выборам. Куда катимся?
Ответить
1 м.
Helen
В армению его надо гнать, а не в госдуру избирать
Ответить
1 м.
Эльвира Величутина
Деньги пермскому правительству понадобились. Не пахнут.
Ответить
1 м.