Вот так «сюрприз»: Арменка из «Реальных пацанов» баллотируется на выборы в Госдуму

Скиф Туран

Сидит, безвылазно, в ГД И. Роднина, дававшая клятву правительству США. Сколько секретной информации она слила недругам, одному Богу известно. А сколько депутатов уговорила служить Госдепу, видимо не сощитать. А теперь, продажного армяшку, грабителя и воришку допустил и к выборам. Куда катимся?