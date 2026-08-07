фото со страницы Армена Бежаняна в ВКонтакте Избирком Пермского края зарегистрировал в качестве кандидата на предстоящих выборах депутатов Госдумы актера Армена Бежаняна, который получил широкую известность после роли Арменки в сериале «Реальные пацаны».
Вот так «сюрприз»: Арменка из «Реальных пацанов» баллотируется на выборы в Госдуму
Комментарии
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Скиф Туран
Сидит, безвылазно, в ГД И. Роднина, дававшая клятву правительству США. Сколько секретной информации она слила недругам, одному Богу известно. А сколько депутатов уговорила служить Госдепу, видимо не сощитать. А теперь, продажного армяшку, грабителя и воришку допустил и к выборам. Куда катимся?
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1 м.
Helen
В армению его надо гнать, а не в госдуру избирать
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1 м.
Эльвира Величутина
Деньги пермскому правительству понадобились. Не пахнут.
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1 м.
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