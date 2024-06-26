Пустующие два года площади ИКЕА в омской Меге займут фулфилмент центры. Сейчас ищется подрядчик для переоборудования помещений ушедшего из России шведского бренда под новый функционал.
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Пустующие два года площади ИКЕА в омской Меге займут фулфилмент центры. Сейчас ищется подрядчик для переоборудования помещений ушедшего из России шведского бренда под новый функционал.