От VG: российский рынок рефрижераторных перевозок оказался в эпицентре масштабной структурной перестройки: пока северная рыба перенаправляется через экспортные потоки в Китай через интермодальный сервис «Рыбный шаттл», операторы сталкиваются с критической нехваткой оборудования на Дальнем Востоке.
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