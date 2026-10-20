От VG: российский рынок рефрижераторных перевозок оказался в эпицентре масштабной структурной перестройки: пока северная рыба перенаправляется через экспортные потоки в Китай через интермодальный сервис «Рыбный шаттл», операторы сталкиваются с критической нехваткой оборудования на Дальнем Востоке.