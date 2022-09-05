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В РФ пообещали 1 млн рублей за захват эстонского робота THeMIS на Украине

В РФ пообещали 1 млн рублей за захват эстонского робота THeMIS на Украине

Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) пообещал вознаграждение в 1 млн рублей военнослужащему или служащему силовых структур, которые захватят эстонскую роботизированную платформу THeMIS на Украине и передадут ее Министерству обороны России.

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