Если Европа согласится на российские условия окончания войны на Украине, это будет означать ее политический коллапс.
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Условие окончания войны могут быть только одни: КАПИТУЛЯЦИЯ Украины, уничтожение фашистского государства. Что касается Европы то она как сторона фактически воевавшая против России и проигравшая должна в качестве репарации предоставить в полное Российское владение сухопутный коридор шириной не менее 500 км через любую страну Европы соединяющий Калининградскую область с основной территорией России.