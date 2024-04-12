Раз в столетие: сотрудники Кавказского заповедника в Сочи изучат редкое природное явление

Раз в столетие: сотрудники Кавказского заповедника в Сочи изучат редкое природное явлениеСотрудники Кавказского заповедника в Сочи намерены тщательно изучить последствия схода лавины с горы Фишт, который произошел накануне.
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