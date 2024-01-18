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Новое правительство Аргентины отказалось от приглашения в БРИКС

Новое правительство Аргентины отказалось от приглашения в БРИКС

Новое правительство Аргентины отказалось от приглашения к участию в БРИКС, посчитав, что такое объединение служит политическим, а не экономическим целям — южноамериканская страна уже является торговым партнером для всех основных и практически всех новых членов организации, заявила на Всемирном экономическом форуме министр иностранных дел Аргентины Диана Мондино.

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