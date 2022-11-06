БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Чеченцы поддерживают Донбасс не только на передовой

Чеченцы поддерживают Донбасс не только на передовой

Регионы РФ оказывают помощь в восстановлении ЛНР и ДНР Вера Жердева На фото: мариупольская мечеть в честь султана Сулеймана Великолепного и Роксоланы (Фото: Егор Алеев/ТАСС) В восстановлении инфраструктуры Донбасса учавствуют многие регионы России.

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