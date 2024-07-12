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Повод найден: США заявили о подготовке силового ответа России за «за детскую больницу в Киеве»

Повод найден: США заявили о подготовке силового ответа России за «за детскую больницу в Киеве»

Повод найден: США заявили о подготовке силового ответа России за «за детскую больницу в Киеве» Юлия СоколоваПредставитель Белого дома официально заявил, что ведется подготовка жесткого силового ответа России за то, «что произошло в Киеве» 8 июля.

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