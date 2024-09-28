Блиновский принимает участие в следственных действиях по делу Пашаева

Муж основательницы проекта «Марафон желаний» блогера Елены Блиновской Алексей Блиновский не возвращался к месту службы в зону спецоперации на Украине (СВО), поскольку принимает участие в следственных действиях по уголовному делу в отношении экс-адвоката Эльмана Пашаева, арестованного по подозрению в мошенничестве.