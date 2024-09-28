Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 150 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    Дизлайки  мне, оставленные  некоей Тать яной  подтвердили мою правоту. Вы, Татьяна, ноль в истории, потому  и верите ...Лавров оценил вер...
  • Владимир Алтайцев
    Отмечалось, что С-400 не могут быть проданы другой стороне без одобрения России."  Продадут, не спросив  Россию.Лавров оценил вер...
  • Владимир Алтайцев
    Да  хер ложила  Турция  на Россию - продадут  США  эти ракеты, а потом они полетят в нас  же. Какая сволочь  в Кремле...Лавров оценил вер...

Блиновский принимает участие в следственных действиях по делу Пашаева

Блиновский принимает участие в следственных действиях по делу Пашаева

Муж основательницы проекта «Марафон желаний» блогера Елены Блиновской Алексей Блиновский не возвращался к месту службы в зону спецоперации на Украине (СВО), поскольку принимает участие в следственных действиях по уголовному делу в отношении экс-адвоката Эльмана Пашаева, арестованного по подозрению в мошенничестве.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх