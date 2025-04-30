Прогноз погоды в Крыму на 30 апреля В Симферополе +20 и ясно В Севастополе +15 и ясноВ Евпатории +16 и ясноВ Черноморском +17 и ясноВ Джанкое +20 и ясноВ Ялте +15 и ясноВ Алуште +16 и ясноВ Керчи +16 и ясноВ Армянске +18 и малооблачноВ Красноперекопске +18 и малооблачно.