smi.today

4 354 подписчика

Капитан Дандыкин: Киев откладывает контрнаступление из-за действий российской армии

Капитан Дандыкин: Киев откладывает контрнаступление из-за действий российской армии

Киев откладывает контрнаступление в связи с действиями российских военнослужащих. Соответствующее заявление сделал военный эксперт, ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх