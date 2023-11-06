Карабах: Война не окончена, взрыв неизбежен

Аким Воземчук

Автор ещё не проснулся.Страны прикаспийского региона уже договорились насчет транспортной магистрали из России в Иран и Турцию.Вместо Зангезурского коридора маршрут пройдет через Иран.Армения осталась в тупике,хотя была прекрасная для экономики возможность иметь железнодорожный транспортный коридор на Юг и на Север.Странная логика армянского руководства ,они всё делают во вред своему народу.С такой политикой и воевать не надо ,все армяне разбегутся сами .