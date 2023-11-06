Россия и даже Евросоюз всерьез озабочены угрозой расширения армяно-азербайджанского военного конфликта Константин Ольшанский Фото: AP/TAСС Запад посылает все больше сигналов из-за угрозы еще одной войны — армяно-азербайджанской.
Карабах: Война не окончена, взрыв неизбежен
Комментарии
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Аким Воземчук
Автор ещё не проснулся.Страны прикаспийского региона уже договорились насчет транспортной магистрали из России в Иран и Турцию.Вместо Зангезурского коридора маршрут пройдет через Иран.Армения осталась в тупике,хотя была прекрасная для экономики возможность иметь железнодорожный транспортный коридор на Юг и на Север.Странная логика армянского руководства ,они всё делают во вред своему народу.С такой политикой и воевать не надо ,все армяне разбегутся сами .
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