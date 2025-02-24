Производство ЦОДов: дата-центр для искусственного интеллекта

Компания «Глобал Диджитал Груп» (Москва) построит в Астрахани центр обработки данных (ЦОД), предназначенный для развертывания технологий искусственного интеллекта, машинного обучения и облачных вычислений, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии