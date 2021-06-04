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«Для всех регионов»: Путин предложил продлить льготную ипотеку до 1 июля 2022 года

«Для всех регионов»: Путин предложил продлить льготную ипотеку до 1 июля 2022 года

Владимир Путин предложил продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2022 года. В рамках инициативы размер ставки будет повышен с 6,5% до 7% годовых, а предельная сумма кредита станет единой для всех регионов страны и составит 3 млн рублей.

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