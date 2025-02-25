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Мерц описал ситуацию в Европе словами «без пяти минут полночь»

Мерц описал ситуацию в Европе словами «без пяти минут полночь»

Ситуация в Европе сейчас такова, что часы Судного дня показывают «без пяти минут полночь». Об этом заявил лидер победившего на выборах в Германии блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
КУПИ У РОССИИ ВОСКУ НАЛЕЙ СВЕЧЕЙ...БЕЗ СВЕТА СОВСЕМ НЕХОРОШО...
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23 час.
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