Мерц описал ситуацию в Европе словами «без пяти минут полночь»

Ситуация в Европе сейчас такова, что часы Судного дня показывают «без пяти минут полночь». Об этом заявил лидер победившего на выборах в Германии блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц.