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Татар-информ

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Большинство гибнет в сумерках и в темноте: в РТ выросло число погибших пешеходов

Большинство гибнет в сумерках и в темноте: в РТ выросло число погибших пешеходов

Без малого полтысячи человек попали под колеса автомобилей с начала года в РТ. В большинстве случаев, по статистике, пешеходы виноваты сами: переходили дорогу в неположенном месте, не использовали световозвращающие элементы в темноте.

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