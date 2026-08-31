Большинство гибнет в сумерках и в темноте: в РТ выросло число погибших пешеходов

Без малого полтысячи человек попали под колеса автомобилей с начала года в РТ. В большинстве случаев, по статистике, пешеходы виноваты сами: переходили дорогу в неположенном месте, не использовали световозвращающие элементы в темноте.
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