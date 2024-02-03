Скандал в предвыборной гонке: кандидат Рада Русских сдала 476 автографов вместо 300 тысяч подписей Елена ГалицкаяНа фоне бурного предвыборного процесса в России возник скандал, связанный с кандидатом в президенты, блогершей Радой Русской.
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