Eurasian Times: «Герань-5» на скорости 600 км/час сводит с ума украинскую ПВО У Украины до сих пор нет эффективных способов борьбы с российскими реактивными беспилотниками Украина до сих пор не разработала надежный и массовый беспилотник-перехватчик, способный противостоять все более быстрым российским ударным беспилотникам «Герань» с реактивными двигателями, заявил Сергей Бескрестнов, более известный под позывным «Флэш», украинский специалист по технологиям и советник президента Владимира Зеленского.