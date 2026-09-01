Eurasian Times: «Герань-5» на скорости 600 км/час сводит с ума украинскую ПВО У Украины до сих пор нет эффективных способов борьбы с российскими реактивными беспилотниками Украина до сих пор не разработала надежный и массовый беспилотник-перехватчик, способный противостоять все более быстрым российским ударным беспилотникам «Герань» с реактивными двигателями, заявил Сергей Бескрестнов, более известный под позывным «Флэш», украинский специалист по технологиям и советник президента Владимира Зеленского.
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Для оптоволоконных дронов предложили воздушный «резак» с абразивным шнуром
Беспилотник с видеокамерой, подвесной катушкой и режущим якорем должен зацеплять линию оптоволоконного управления в воздухе. Описанный в российском патенте перехватчик рассчитан не на радиоподавление самого дрона, а на физическое прерывание его связи с оператором.
О разработке 1 сентября сообщил ТАСС со ссылкой на патент на изобретение. Аппарат предлагается запускать под управлением оператора по радиоканалу либо автоматической системы полёта. Под ним размещается катушка со шнуром, который должен войти в контакт с оптоволоконным кабелем цели.
Сам шнур может быть плетёным или монофильным. На всю его поверхность либо отдельные участки наносится абразивное зерно, а на свободном конце закрепляется грузовой якорь с волнистой режущей кромкой или алмазоподобным износостойким покрытием. Авторы концепции предусматривают два способа нарушить связь: полностью разорвать кабель или настолько сильно изогнуть оптическое волокно, чтобы передача сигнала прекратилась.
Такой подход отвечает на главное преимущество оптоволоконных FPV-дронов. Команды и видео идут по тонкому кабелю в виде световых сигналов, без радиообмена между аппаратом и пультом. Поэтому обычные средства радиоэлектронной борьбы не могут заглушить этот канал: для прекращения связи необходимо повредить сам кабель.
Уязвимость оптоволоконной линии к механическому контакту уже проявлялась на практике. Официальный Telegram-канал центра «Рубикон» сообщал, что 18 февраля 2026 года в Красноармейске оператор российского FPV-дрона обнаружил украинский оптоволоконный дрон и перерезал его кабель винтами. По заявлению центра, после потери управления цель была уничтожена. Этот эпизод показывает сам принцип физического перехвата, но не относится к испытаниям описанного в патенте специализированного аппарата.
Публичное сообщение о патенте не содержит сведений об изготовленном прототипе или результатах испытаний. Не раскрыт и один из самых сложных элементов такой системы: каким образом перехватчик должен обнаруживать, сопровождать и надёжно захватывать тонкое оптоволокно при движении дронов.
Патентная концепция превращает особенность оптоволоконного управления в мишень. Защитив канал от радиопомех, разработчики таких FPV-дронов сохранили физическую линию между аппаратом и оператором — и для её нарушения, согласно описанию, может оказаться достаточно не только разрыва, но и критического изгиба.