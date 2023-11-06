Эндокринолог Павлова объяснила, почему квашеная капуста помогает похудеть

Квашеная капуста — это не только очень вкусно, но и очень полезно. Если включить ее в рацион на постоянной основе, спасибо скажет в первую очередь микрофлора кишечника, которая обожает продукты ферментирования.
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