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Причиной пожара в хостеле в Москве, унесшего восемь жизней, могло стать неисправное электрооборудование

Причиной пожара в хостеле в Москве, унесшего восемь жизней, могло стать неисправное электрооборудование

Пожар в хостеле на юге Москвы, во время которого погибли восемь человек и пострадали еще четверо, мог возникнуть из-за неисправного электрооборудования, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

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