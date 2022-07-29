Причиной пожара в хостеле в Москве, унесшего восемь жизней, могло стать неисправное электрооборудование

Пожар в хостеле на юге Москвы, во время которого погибли восемь человек и пострадали еще четверо, мог возникнуть из-за неисправного электрооборудования, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.
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