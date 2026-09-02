Три аккорда и море смеха: 27-я подборка музыкальных мемов

Если вы не разглядели соль в этой шутке, то до вас обязательно дойдет большая октава ми. В этой подборке нашлось место и «Сектору Газа», и Канье Уэсту, и Radiohead, и, конечно же, суровым металлистам.
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